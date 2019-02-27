СМИ: Меркель стремится заключить "антишпионское" соглашение с Китаем

ТАСС, 27 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель намерена заключить соглашение с Китаем по дополнительным мерам безопасности для предотвращения технического шпионажа. Как сообщил в среду еженедельник Wirtschaftswoche, это позволит китайской компании Huawei продолжить деятельность в Германии.

Советник канцлера по вопросам экономики Ларс-Хендрик Рёллер недавно посетил Китай, чтобы провести переговоры о заключении соглашения, пишет газета со ссылкой на собственные источники. Также отмечается, что подобное соглашение имеет смысл только в том случае, если в него будет включен пункт о конкретных санкциях в случае его нарушения. Берлин не намерен отказываться от оборудования Huawei при внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G), но планирует существенно ужесточить стандарты и меры безопасности.

Компания Huawei оказалась под угрозой экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования. Государственный секретарь США Майкл Помпео утверждал, что "использование китайских технологий увеличивает риски" и настоятельно советовал отказаться от закупок оборудования Huawei.