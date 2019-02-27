Иран готов содействовать урегулированию конфликта между Пакистаном и Индией

ТАСС, 27 февраля. Иран заявил в среду о готовности содействовать мирному урегулированию спорных моментов в отношениях между Пакистаном и Ираном.

На грани войны? Что происходит на границе Индии и Пакистана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши сказал, что "сожалеет в связи с конфликтом между Индией и Пакистаном", и выразил "готовность Ирана содействовать его урегулированию", сообщило агентство ISNA. Иран призвал обе страны к сдержанности и скорейшему началу диалога.

Во вторник индийская авиация атаковала лагерь группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду Пакистан заявил, что ВВС страны в ответ на действия индийской стороны подвергли удару военные объекты в штате Джамму и Кашмир.

Нынешний кризис в отношениях между двумя странами начался после теракта 14 февраля, когда, по данным индийской стороны, на автоколонну силовиков в штате Джамму и Кашмир совершили нападение боевики радикальной сепаратистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). В результате погибли 45 человек. Власти Индии обвинили Пакистан в поддержке ответственной за нападение группировки и заявили о наличии доказательств причастности к атаке Пакистана, который отвергает эти обвинения.

Пакистан несколько раз предлагал Нью-Дели провести совместное расследование атаки и начать диалог по проблеме борьбы с терроризмом.