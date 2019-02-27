Экс-адвокат Трампа утверждает, что лично лгал первой леди США об изменах ее мужа

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн по указанию президента лгал первой леди Меланье Трамп о том, что глава Белого дома не изменял жене. С таким утверждением он выступил в среду на слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей.

"Трамп - мошенник. Он попросил меня заплатить [за молчание] звезде фильмов для взрослых, с которой у него была связь, и солгать об этом его жене, что я и сделал. Я очень сильно сожалею, что лгал первой леди. Она - добрый и хороший человек, я очень ее уважаю", - заявил Коэн.

Он также утверждает, что предоставил комитету "копию чеков с личных счетов Дональда Трампа, которые были выписаны после начала президентства миллиардера, чтобы возместить средства, которые [Коэн] отдал за молчание звезды фильмов для взрослых, чтобы предотвратить вред избирательной кампании".

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым органам США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, собранных республиканцами на предвыборную борьбу. Их часть была выплачена за молчание двум женщинам, утверждающим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Речь идет об экс-порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал.

Коэн утверждает, что Трамп лично распорядился о выплатах и при этом осознавал незаконность своих действий. Глава Белого дома все это отрицает. В декабре 2018 года член юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерролд Надлер заявил, что законодатели вправе начать процедуру импичмента в отношении президента, если будет доказано, что тот дал такое указание Коэну.