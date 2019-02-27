Киев не согласовал инициативу ОБСЕ о "весеннем перемирии"

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Представители Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины отказались согласовывать инициативу ОБСЕ о "весеннем перемирии" с 6 марта. Об этом по итогам заседания заявил в среду журналистам полпред РФ в группе Борис Грызлов.

"Киев наращивает число обстрелов на линии соприкосновения. В связи с чем на заседании была рассмотрена инициатива ОБСЕ о "весеннем перемирии", которая была поддержана российской делегацией и делегациями [провозглашенных] Донецкой и Луганской народных республик [ДНР и ЛНР]. При этом предложение о принятии дополнительных мер об усилении режима прекращения огня киевской стороной было отвергнуто", - сказал он.

"В результате, - отметил Грызлов, - киевская сторона урезала всю конкретику, оставив только призыв к перемирию и безосновательно отложила принятие решения о дате начала действия "весеннего перемирия" на неопределенное время".

Безопасность и обмен пленными

Украинская сторона отказалась обсуждать вопросы безопасности и обмена пленными, отметил Грызлов.

"Украинская делегация отказалась обсуждать вопрос о передаче удерживаемых лиц Донецку и Луганску в рамках взятых на себя обязательств по обмену в декабре 2017 года", - сказал он.

Грызлов отметил, что украинская делегация сегодня проявила также "полное нежелание предметно решать и даже обсуждать проблемы безопасности". "Вместо этого представители Киева пытались решать свои предвыборные задачи. Украинская делегация вновь пыталась подменить повестку встречи, выступала с пропагандистскими заявлениями, не имеющими никакого отношения к минским соглашениям", - подчеркнул он.

Грызлов вновь акцентировал внимание на необходимости проведения работ по разминированию вблизи линии соприкосновения сторон. "Инцидент с подрывом микроавтобуса 23 февраля около КПВВ под Еленовкой в зоне ответственности ВСУ, повлекший гибель мирных граждан со стороны ДНР, вновь ставит вопрос о маркировке заминированных территорий и их разминировании. Эти работы критически важно интенсифицировать, чтобы избежать новых жертв", - добавил он.

Обострение обстановки

Постред РФ уверен, что власти Украины в преддверии президентских выборов в стране намеренно накаляют обстановку в Донбассе.

"Из Киева звучат новые угрозы в адрес Донбасса. В преддверии выборов киевские власти дополнительно и намеренно осложняют обстановку, в результате ситуация в Донбассе находится на грани новых масштабных боевых действий", - сказал Грызлов.

Российский представитель заметил, что к линии соприкосновения киевские власти подтягивают батальоны националистов. "На линии соприкосновения вновь появились представители так называемых добровольческих батальонов Вооруженных сил Украины. Опыт показывает, что именно с ними связан рост числа нарушений режима прекращения огня", - отметил Грызлов.

Он также напомнил, что украинские силовики продолжают наносить удары по Донбассу. "Только за первую половину вторника 26 февраля со стороны ВСУ было выпущено более 100 боеприпасов, в результате чего в Коминтерново погиб человек, участвовавший в ремонте жилой инфраструктуры", - сказал Грызлов.