Источник: кризис в отношениях Израиля и России преодолен

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 февраля. /ТАСС/. Кризис в отношениях Израиля и России, вызванный катастрофой самолета Ил-20, преодолен. Об этом сообщил журналистам в среду высокопоставленный источник в израильских правительственных кругах после визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Москву.

"Кризис в отношениях Израиля и РФ преодолен", - сказал он. "Израиль продолжит действовать в Сирии против иранской агрессии по мере необходимости, сохраняя механизм деконфликтизации с Россией", - добавил источник.

Визит Нетаньяху в РФ 27 февраля стал первым после того, как 17 сентября 2018 года российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит у берегов Сирии, в результате чего погибли 15 военнослужащих.