Американский ракетный эсминец Donald Cook покинул порт Одессы

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Ракетный эсминец Военно-морских сил США Donald Cook покинул Одесский морской порт, где пробыл три дня. Об этом сообщается в среду на сайте шестого флота ВМС США.

"Эсминец США класса Arleigh Burke Donald Cook покинул Одессу 27 февраля 2019 года после завершения запланированного захода в порт в рамках нашего постоянного присутствия в Черном море и поддержки наших региональных партнеров и союзников по НАТО", - говорится в сообщении.

Во вторник, 26 февраля, на борту корабля прошла встреча президента Украины Петра Порошенко и специального представителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера.

Американский эсминец прибыл в Одесский морской порт 25 февраля. До этого он совершал заход в порт Батуми, где участвовал в совместных учениях с Береговой охраной пограничной полиции МВД Грузии. Также корабль принимал участие в маневрах с фрегатом TCG "Fatih" ВМС Турции.