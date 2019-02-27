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Кризис на Украине

Сайдик призвал стороны конфликта в Донбассе улучшить работу пунктов пропуска

Этот вопрос был одним из центральных в рамках заседания подгруппы по безопасности, отметил спецпредставитель председателя ОБСЕ

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик призвал стороны конфликта в Донбассе улучшить работу пунктов пропуска на линии соприкосновения сторон.

"Наблюдается неуклонный рост количества пересечений линии соприкосновения через действующие пункты пропуска. В этой связи призываю стороны принять неотложные меры по улучшению [их] пропускной способности", - сказал он журналистам по завершении встречи контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Сайдик отметил, что этот вопрос, наряду с обеспечением устойчивого режима прекращения огня, был в центре внимания рабочей подгруппы по безопасности. Гуманитарная рабочая подгруппа также, по его словам, "обсудила вопросы улучшения условий пересечения линии соприкосновения".

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