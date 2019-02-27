Экс-советник Трампа опроверг слова бывшего адвоката президента о контактах с WikiLeaks

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун опроверг слова экс-адвоката президента Майкла Коэна о контактах с WikiLeaks в 2016 году.

"Заявления Коэна не соответствуют действительности", - сказал Стоун газете The Hill. Ранее суд постановил запретить Стоуну публично обсуждать или комментировать ход ведущегося в отношении него расследования.

Коэн выступил в среду на слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей США с утверждением, что Трамп, будучи кандидатом в президенты, знал о контактах Стоуна и представителей WikiLeaks. При этом юрист, лишившийся на днях лицензии адвоката, признал, что не слышал о приказании Трампа Стоуну вступить в контакт с WikiLeaks, чтобы организовать утечку переписки демократов в "стратегически выгодное" для республиканцев время избирательной кампании 2016 года.

Коэн охарактеризовал Стоуна, которому в конце января аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера предъявил обвинения по семи пунктам, в том числе в даче ложных показаний и оказании давления на свидетеля, как "свободного агента", действовавшего в 2016 году фактически по своему усмотрению.

Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января. Сотрудники Мюллера, расследующие предполагаемые контакты окружения Трампа с россиянами в период предвыборной кампании 2016 года, обвинили его в том, что он пытался получить у WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.