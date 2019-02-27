Гуайдо объявил о назначении Хосе Игнасио Эрнандеса специальным прокурором Венесуэлы

КАРАКАС, 27 февраля. /ТАСС/. Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо назначил специального прокурора Боливарианской Республики.

"Мы продвигаемся вперед в деле по спасению Венесуэлы! Официально назначаем Хосе Игнасио Эрнандеса специальным прокурором Республики. В нашей стране теперь есть честный, преданный делу и без партийной принадлежности человек на службе у генеральной прокуратуры", - написал в среду в Twitter Гуайдо.

В тексте документа, который прикреплен к записи, отмечается, что решение принято комиссией Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) 20 февраля.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.