Немецкий депутат предложил создать международный трибунал по преступлениям Порошенко

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн предложил создать международный трибунал, который определит наказание президенту Украины Петру Порошенко за совершенные им военные преступления в Донбассе.

"Я приехал в [провозглашенные] Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы ознакомиться с ситуацией, ведь на повестке дня выборы на Украине и поэтому ситуация на линии фронта ухудшается с каждым днем, увеличилось число обстрелов со стороны Украины. Это тактика Порошенко, и он хочет победить на выборах. Я считаю, что необходимо создать международный трибунал, который накажет и осудит военные преступления Порошенко", - цитирует его Донецкое агентство новостей (ДАН).

Линдеманн добавил, что в состав трибунала должны войти высококвалифицированные юристы из всех стран Европы. По мнению депутата, условием для того, чтобы суд был демократическим, является прекращение военных действий в Донбассе.

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн прибыл в ДНР с представителем австрийской общественной организации "Институт Суворова" Патриком Поппелем для ознакомления с социально-экономической и гуманитарной обстановкой в республике.