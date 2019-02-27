Опрос: больше половины американцев опасаются военной мощи России

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Большинство американцев (52%) считают, что российская военная мощь создает угрозу для жизненно важных интересов США. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду итоги опроса, проведенного социологической службой Gallup.

В 2016 году, отметили в службе, такого мнения придерживались 39% американцев, а в 2004 году - 18%. Опасения по поводу российской военной мощи высказали 65% участвовавших в нынешнем опросе членов Демократической партии США и 46% республиканцев.

Согласно итогам опроса, 32% американцев считают Россию основным противником США, годом ранее такое мнение высказывали 19%. В ходе нынешнего опроса Россию назвали основным соперником США 46% демократов и 14% республиканцев. Китай считают основным соперником 21% опрошенных, 14% назвали КНДР, 9% - Иран.

Опрос проводился с 1 по 10 февраля, в нем участвовали 1016 человек. Погрешность результатов оценивается в 4%.