Источник: Россия и Израиль создадут рабочую группу по удалению из Сирии иностранных сил

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 февраля. /ТАСС/. Россия и Израиль создадут рабочую группу с участием ряда стран для изучения вопроса об удалении из Сирии иностранных сил. Об этом сообщил журналистам в среду высокопоставленный источник в правительстве Израиля по итогам визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Москву.

"Решено создать рабочую группу с участием РФ, Израиля и ряда других стран для проработки вопроса об удалении из Сирии иностранных сил", - сказал источник.

Визит Нетаньяху в Россию 27 февраля стал первым после 17 сентября, когда российский самолет Ил-20 был сбит у берегов Сирии, в результате чего погибли 15 российских военнослужащих.