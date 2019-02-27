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Источник: Россия и Израиль создадут рабочую группу по удалению из Сирии иностранных сил

К ней могут привлечь и другие страны, отметил собеседник ТАСС
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© EPA-EFE/ATEF SAFADI

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 февраля. /ТАСС/. Россия и Израиль создадут рабочую группу с участием ряда стран для изучения вопроса об удалении из Сирии иностранных сил. Об этом сообщил журналистам в среду высокопоставленный источник в правительстве Израиля по итогам визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Москву.

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"Решено создать рабочую группу с участием РФ, Израиля и ряда других стран для проработки вопроса об удалении из Сирии иностранных сил", - сказал источник.

Визит Нетаньяху в Россию 27 февраля стал первым после 17 сентября, когда российский самолет Ил-20 был сбит у берегов Сирии, в результате чего погибли 15 российских военнослужащих.

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