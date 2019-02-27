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Коэн заявил, что Трамп не пользуется электронной почтой и текстовыми сообщениями

Экс-адвокат президента США отметил, что у Дональда Трампа нет личного почтового ящика в интернете

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не имеет личного почтового ящика в интернете, а также не отправляет текстовые сообщения с помощью телефона. Об этом рассказал бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн в среду на слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей.

"У Трампа нет почтового ящика, он не пользуется текстовыми сообщениями", - ответил Коэн на вопрос конгрессмена, каким образом глава Белого дома давал указания своему сотруднику.

В декабре 2018 года Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым органам США. В связи с этим он предпринимает активные попытки представить себя в качестве жертвы, заявляя, что лишь выполнял распоряжения Трампа, в том числе противозаконные, на которого работал с 2007 года.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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