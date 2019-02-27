Коэн подтвердил, что компания Трампа хотела подарить Путину квартиру в небоскребе в Москве

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн выступил с утверждением, что представители компании Trump Organization, принадлежащей президенту США, в 2016 году хотели в качестве рекламного трюка подарить главе российского государства Владимиру Путину одну из квартир в небоскребе в Москве, который в итоге так и не был построен.

Коэн выступал на слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США. Он, в частности, отвечал на вопросы конгрессменов о приписываемом России сговоре с избирательным штабом Трампа и строительстве небоскреба в российской столице.

Речь идет о планах Trump Organization построить высотное знание Trump Tower в Москве. Проект официально был свернут в январе 2016 года. Одним из его инициаторов являлся американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер, якобы имевший в прошлом деловые связи с Трампом.

Коэна попросили прокомментировать опубликованную ранее в СМИ информацию о том, что Сэтер предлагал подарить Путину пентхаус стоимостью $50 млн. "Это был рекламный трюк, в таком случае цены за квадратный метр взлетели бы", - отметил бывший юрист нынешнего американского лидера. Он подтвердил, что обсуждал с Сэтером такое предложение.

Как сообщил ранее американскому интернет-ресурсу BuzzFeed сам Сэтер, суть плана заключалась в том, что многие состоятельные люди в России захотели бы иметь жилье в том же доме, что и президент РФ. По версии источников BuzzFeed, Коэн обсуждал данную идею с неким лицом, якобы являвшимся "представителем пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова". Издание отмечает, что "план в итоге не получил никакого развития".

Позиция РФ

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Коэн не упоминал в своих письмах в Кремль о том, что Трамп в курсе проекта строительства небоскреба в Москве и следит за обсуждением этой сделки. "В переписке речь шла о том, что [у авторов] не получается осуществить этот проект, поэтому они и пытались найти помощь, но обращались не по адресу", - пояснил пресс-секретарь главы российского государства.

Представитель президента РФ тогда же подчеркнул, что письма пришли на публично доступный адрес электронной почты, и их авторам порекомендовали обратиться к представителям российского строительного бизнеса или принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, чтобы найти инвесторов. По словам Пескова, этими несколькими запросами общение между представителями Трампа и Кремля и ограничилось.

Мнение Трампа

Трамп ранее опроверг слова Коэна о том, что он, будучи кандидатом на пост главы государства в 2016 году, продолжал заниматься обсуждением проекта строительства небоскреба в Москве. Американский лидер заявил, что его бывший юрист пытается "выдумать истории", чтобы ему сократили срок тюремного заключения. В то же время президент сообщил, что даже в том случае, если бы он принял решение заключить сделку и участвовать в проекте, то в этом не было бы ничего противоправного.

В декабре 2018 года Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым органам США. В связи с этим он предпринимает активные попытки представить себя в качестве жертвы, заявляя, что лишь выполнял распоряжения республиканца Трампа, в том числе противозаконные, на которого работал с 2007 года.