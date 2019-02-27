Большая евразийская "тройка". Главы МИД России, Индии и Китая подняли РИК на новый уровень

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж (слева направо)

УЧЖЭНЬ /Китай/, 27 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России, Индии и Китая Сергей Лавров, Сушма Сварадж и Ван И провели в среду 16-ю трехстороннюю встречу. Обычно переговоры в формате РИК (Россия, Индия, Китай) проходят в одной из столиц "тройки", но на этот раз председательствующая китайская сторона пригласила делегации в Учжэнь - небольшой город восточной провинции Чжэцзян, который иногда называют "китайской Венецией". Город известен как место проведения главного театрального фестиваля КНР, а с 2014 года здесь проходит Всемирная конференция по управлению интернетом. Новые механизмы Инициатива налаживания тройственных контактов Москвы, Нью-Дели и Пекина была выдвинута в конце 1990-х годов тогдашним главой российского правительства Евгением Примаковым. Первая встреча министров иностранных дел состоялась в 2002 году. С тех пор главы внешнеполитических ведомств встречаются на регулярной основе ежегодно либо раз в полтора-два года.

Формат министерских встреч постепенно дополнялся новыми механизмами: консультациями по линии МИД, секретариатов Советов безопасности, академическими форумами. Однако встреча "тройки" на высшем уровне состоялась лишь однажды, в 2006 году на полях саммита "Группы двадцати" в Санкт-Петербурге. Казалось, что новый формат БРИКС, ядром которого стал РИК, вполне компенсирует отсутствие трехсторонних саммитов. Тем не менее в конце прошлого года лидеры России, Индии и Китая вновь собрались на полях "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе. Открывая встречу, президент России Владимир Путин предложил сделать саммиты "тройки" регулярными. Идею сразу же поддержал индийский премьер-министр Нарендра Моди. Как подчеркнули главы МИД РИК по итогам переговоров, встреча в верхах придала новый импульс трехстороннему формату. "Договорились рекомендовать нашим лидерам провести очередной неформальный саммит на одном из предстоящих многосторонних мероприятий", - сказал Лавров. Глава МИД РФ также сообщил, что стороны рассмотрят возможность формирования механизма встреч министров обороны РИК. В небе над Кашмиром Переговоры глав МИД РИК проходили на фоне серьезного обострения индо-пакистанских отношений. 14 февраля в результате атаки группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на автоколонну в штате Джамму и Кашмир погибли 40 индийских силовиков. Индия обвинила Пакистан причастности к теракту, что Исламабад категорически отрицает. Во вторник ВВС Индии уничтожили крупнейший лагерь группировки в районе города Балакот на пакистанской территории. Первый заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Гокхале выступил с жестким заявлением, подчеркнув, что тренировочные базы боевиков не могли бы функционировать без ведома властей Пакистана.

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Открывая трехстороннюю встречу, Сварадж назвала операцию индийских ВВС успешной и отметила, что благодаря точным ударам жертв среди мирного населения удалось избежать. "Инцидент в Кашмире напомнил, что все страны должны демонстрировать нулевую терпимость к терроризму и принимать общие меры для борьбы с этой угрозой", - заявила она, заверив в то же время, что Нью-Дели будет проявлять "сдержанность и ответственный подход". Ван И в свою очередь подчеркнул, что Пекин решительно выступает против терроризма во всех его проявлениях. При этом он защитил Исламабад от нападок, заявив, что "Пакистан всегда поддерживал борьбу с терроризмом". "Как общий друг Индии и Пакистана Китай надеется, что дело будет расследовано путем диалога на благо мира и стабильности в нашем регионе", - указал глава китайского МИД.