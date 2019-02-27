Экс-адвокат Трампа отверг заявления о купивших недвижимость у президента олигархах из РФ

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Бывший адвокат американского лидера Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что ему ничего не известно о российских олигархах, которые якобы покупали недвижимость в принадлежащих президенту зданиях за наличные средства. С таким заявлением юрист выступил в среду на слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей.

"Я ничего об этом не знаю. Если под этими людьми с наличными вы подразумеваете тех, кто приходил с рюкзаками, набитыми рублями, я отвечу, что никогда о таком не слышал", - сказал он на вопрос конгрессмена о якобы имевших место сделках с наличными, которые могли осуществлять российские олигархи или их родственники.

В декабре 2018 года Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым органам США. В связи с этим он предпринимает активные попытки представить себя в качестве жертвы, заявляя, что лишь выполнял распоряжения Трампа, в том числе противозаконные, на которого работал с 2007 года.