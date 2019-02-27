ABC: конгрессмены США представили законопроект с требованием раскрыть доходы президента РФ

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Законопроект с требованием к разведывательному сообществу США представить данные о размерах доходов и имуществе президента России Владимира Путина подготовили члены Палаты представителей Вал Деминг (демократ от штата Флорида) и Элиза Стефаник (республиканец от штата Нью-Йорк). Об этом сообщила в среду телекомпания ABC.

По ее данным, конгрессмены - члены комитета Палаты представителей по разведке - выдвинули эта инициативу, озаглавленную "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина" (Vladimir Putin Transparency Act) в связи с утверждениями о якобы предпринимавшихся Россией попытках подорвать американскую демократию.

"Пришло время дать ответ и защитить нашу демократию", - привела телекомпания выдержку из заявления конгрессмена Деминга.

В январе, напомнила телекомпания, в Сенат был внесен законопроект под названием "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля" (Defending American Security from Kremlin Aggression), в котором также содержится требование к американскому разведсообществу представить информацию об имуществе президента РФ.

Американские спецслужбы приписывают России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Президент США Дональд Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.