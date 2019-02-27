В Судане заявили, что чрезвычайное положение введено для восстановления стабильности

КАИР, 28 февраля. /ТАСС/. Режим чрезвычайного положения, введенный в Судане президентом страны Омаром аль-Баширом, направлен на стабилизацию экономической ситуации. Об этом, как передал телеканал Al Arabiya, заявил в среду первый вице-президент Судана Авад ибн Ауф.

По его словам, "введенное президентом чрезвычайное положение имеет целью не прекращение антиправительственных демонстраций, а восстановление экономической стабильности страны и противодействие контрабанде".

Высказывание ибн Ауфа, назначенного на свой нынешний пост несколько дней назад, прозвучало после совместного заявления США, Великобритании, Канады и Норвегии, выступивших с резкой критикой последних действий суданских властей. Введение чрезвычайного положения в Судане эти страны охарактеризовали как "возврат к военному режиму".

Суданский МИД уже выступил с ответом на заявление четырех западных государств, назвав его "откровенным вмешательством во внутренние дела Судана".

В минувшую пятницу аль-Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение сроком на один год в целях необходимости принятия экстренных мер по выходу из тяжелого экономического кризиса, который переживает в настоящее время Судан.

Массовые волнения начались в Судане в середине декабря и за несколько дней охватили около 30 городов, включая столицу. Основной причиной протестов стало недовольство жителей значительным повышением цен на топливо, хлеб и муку, а также острым дефицитом основных продуктов питания. В охваченных волнениями городах люди поджигали офисы партии "Национальный конгресс", требовали отставки президента и правительства. По официальным данным, с начала массовых выступлений по настоящее время в стране в результате столкновений манифестантов с полицией погибли более 30 человек, в том числе два полицейских.