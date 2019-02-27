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СМИ: террористы обстреляли ТЭЦ в сирийской провинции Хама

В результате обстрела загорелся газопровод, отмечает агентство SANA

ТАСС, 28 февраля. Боевики экстремистских группировок выпустили в среду свыше 20 снарядов из реактивных установок залпового огня по региональной теплоэлектростанции в городе Мхарде в сирийской провинции Хама. Как сообщил агентству SANA директор ТЭЦ Али Хайфа, в результате обстрела нанесен значительный материальный урон этому важному хозяйственному объекту.

"Произошло возгорание газопровода, выведено из строя электрооборудование на нескольких блоках", - сказал Али Хайфа.

По его словам, столь сильного обстрела со стороны бандформирований не было давно. Сведений о пострадавших среди персонала пока не поступало, ремонтные бригады и пожарники срочно ликвидируют последствия минометной атаки.

Огонь велся из северных районов провинции Хама, захваченных террористами. В ответ сирийская артиллерия нанесла удары по позициям противника, уничтожив несколько установок. В рядах боевиков есть потери.

Региональная ТЭЦ в Мхарде обеспечивает электроснабжение пяти сирийских провинций - Хама, Тартус, Латакия, Идлиб и Алеппо. Ее работа возобновлена в полном объеме летом 2016 года. До этого электростанция неоднократно подвергалась обстрелам и выходила из строя.

Бандформирования последние 10 дней ведут интенсивные обстрелы городов и селений, находящих под защитой правительственной армии на северо-западе Сирии. Потери военнослужащих составили 20 человек убитыми, есть погибшие и получившие ранения среди мирных граждан.

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