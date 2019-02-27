Коэн заявил, что Трамп не пойдет на мирную передачу власти в случае поражения на выборах

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в случае своего поражения на выборах в 2020 году может не обеспечить мирную передачу власти новой администрации. С таким мнением выступил в среду бывший адвокат Трампа Майкл Коэн на слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей.

"Принимая во внимание мой опыт работы с Трампом, я опасаюсь, что в случае его поражения на выборах в 2020 году не будет осуществлена мирная передача власти. В связи с этим я согласился выступить перед вами сегодня", - заявил он во время своего заключительного слова. "Моя верность Дональду Трампу стоила мне всего", - подытожил он.

В декабре 2018 года Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым органам США. В связи с этим он предпринимает активные попытки представить себя в качестве жертвы, заявляя, что лишь выполнял распоряжения Трампа, в том числе противозаконные, на которого работал с 2007 года.