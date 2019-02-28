Глава комитета Палаты представителей считает, что Трамп нарушил закон, будучи президентом

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США Элайджа Каммингс (демократ, от штата Мэриленд) считает, что президент Дональд Трамп совершил преступление, будучи главой государства. Соответствующую точку зрения законодатель озвучил в среду журналистам после слушаний, на которых давал показания бывший юрист президента США Майкл Коэн.

Ему был задан вопрос, считает ли он, что Трамп совершил то или иное преступление, находясь на посту главы государства. "Опираясь на текст (письменные показания экс-адвоката президента - прим. ТАСС) и то, что сказал господин Коэн, выходит, что это так", - ответил Каммингс.

"Я опираюсь на то, что уже удалось выяснить. Господин Коэн сообщил, что президент дал ему указание совершить преступление", - сказал конгрессмен. В то же время он считает, что следует дождаться, "что скажет [спецпрокурор Роберт] Мюллер", который проводит расследование приписываемых России попыток оказать влияние на американские президентские выборы.

Ранее в среду Коэн выступил в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей и, в частности, утверждал, что он лично лгал первой леди США об изменах ее мужа, а также что глава государства в 2016 году лично поручил ему заплатить экс-порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тыс. долларов для того, чтобы она хранила в секрете информацию об интимных отношениях с Трампом. Также Коэн подтвердил, что не располагает никакими сведениями, подтверждающими достоверность подозрений по поводу сговора нынешнего президента США с должностными лицами в России в преддверии американских выборов в ноябре 2016 года.

Спецпрокурор Роберт Мюллер уже почти два года занимается расследованием якобы имевших место попыток влияния на выборы в США в 2016 году, а также выясняет, не совершил ли глава государства преступлений в период своей предвыборной кампании или уже во время президентства. Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.