Гуайдо просит армию Венесуэлы защитить граждан от проправительственных группировок

КАРАКАС, 28 февраля. /ТАСС/. Армия Венесуэлы должна защитить соотечественников от "колективос" - вооруженных проправительственных группировок. Такой призыв разместил в среду вечером (утро среды мск) в своем Twitter лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо.

"Сейчас военнослужащие наших вооруженных сил должны выступить за прекращение узурпации, переходное правительство и свободные выборы, - написал политик. - Они должны сдержать "колективос", которые нападают на граждан, мирно выражающих свое желание свободы".

По мнению оппозиции, именно нерегулярные вооруженные формирования и Национальная гвардия несут ответственность за всплеск насилия в районе Санта-Элена-де-Уайрен в штате Боливар, где 23 февраля пострадали десятки человек, а погибли, по разным оценкам, от четырех до более чем 25.

Оппозиция 23 февраля попыталась ввезти в Венесуэлу гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению официального Каракаса. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии, были погибшие. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что власти приступили к расследованию случаев гибели людей.

Гуайдо ранее говорил, что политические противники Мадуро проводят тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности, обещая им амнистию в случае перехода на свою сторону.