Экс-генпрокурор Канады заявила о давлении на нее со стороны канцелярии премьера Трюдо

ОТТАВА, 28 февраля. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор и министр юстиции Канады Джоди Уилсон-Рейбоулд заявила о давлении на нее со стороны канцелярии премьер-министра страны Джастина Трюдо по делу о мошенничестве канадской инженерно-строительной компании SNC Lavalin. Об этом она в среду сообщила комитету юстиции нижней палаты канадского парламента (Палаты общин).

"В течение примерно четырех месяцев - между сентябрем и декабрем 2018 года - я ощущала постоянные и непрекращающиеся усилия многих людей в правительстве, которые хотели политически вмешаться в осуществление мной как генеральным прокурором Канады своих дискреционных полномочий, и их неприемлемые усилия по обеспечению соглашения об отсрочке судебного преследования [в отношении] SNC Lavalin", - цитирует ее телеканал CBC, который транслировал выступление экс-генпрокурора.

Уилсон-Рейбоулд добавила, что 11 высокопоставленных сотрудников правительства, в том числе работающих и в канцелярии Трюдо, настаивали на том, чтобы она надавила на федеральных прокуроров и те прекратили бы уголовное дело в отношении SNC Lavalin. По ее словам, у нее были личные беседы с этими людьми, а также она общалась с ними по телефону, получала от них электронные письма и СМС-сообщения, при этом некоторые из них содержали "скрытые угрозы".

Экс-министр добавила, что у нее также один раз был разговор с премьер-министром Трюдо на эту тему, в ходе которого она прямо его спросила, пытается ли он политически вмешаться в ее работу. "Премьер-министр сказал: "Нет, нет, нет, нам просто нужно найти решение", - сказала Уилсон- Рейбоулд. "На мой взгляд, все эти события считаются давлением", - подчеркнула она.

В среду Трюдо заявил, что правительство предприняло "беспрецедентные шаги" по определенному освобождению Уилсон-Рейбоулд от обязанности хранить адвокатскую тайну, что дало ей возможность раскрыть подробности своих бесед с высокопоставленными чиновниками по данному делу. "Люди должны понять ее точку зрения на эту [ситуацию]. Мы также знаем, что комитету нужно выполнять свою работу", - сказал премьер-министр. При этом данные послабления действуют только на тот период, когда она занимала должность министра юстиции страны.

Скандал вокруг SNC Lavalin

Уилсон-Рейбоулд ушла в отставку по собственному желанию 12 февраля на фоне набирающего обороты скандала вокруг канадской инженерно-строительной компании SNC Lavalin, которая обвиняется в мошенничестве и коррупции. На тот момент она занимала в правительстве должность министра по делам ветеранов и была помощником министра национальной обороны. В начале февраля газета The Globe and Mail сообщила со ссылкой на анонимные источники, что канцелярия премьер-министра якобы оказывала давление на бывшего генпрокурора и министра юстиции Уилсон-Рейбоулд (занимала должность с ноября 2015 года по январь 2019 года, затем получила новый министерский портфель), чтобы помочь SNC Lavalin избежать уголовного преследования. В настоящее время федеральный комиссар по этике Марио Дион также проверяет эту информацию.

18 февраля в отставку ушел главный политический советник Трюдо Джеральд Баттс. В письме для СМИ он заявил, что ни он, ни кто-то другой в канцелярии главы правительства не оказывал никакого давления на бывшего генпрокурора. По его словам, он принял решение об отставке "в интересах канцелярии премьер-министра".