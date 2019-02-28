МИД КНР: конфликт между Пакистаном и Индией следует урегулировать по международным нормам

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Конфликтная ситуация между Пакистаном и Индией требует скорейшего урегулирования на основе взаимного уважения и должна быть решена без нарушения общепринятых норм дипломатического права. Об этом заявил в ходе телефонного разговора с пакистанским министром иностранных дел Шахом Мехмудом Куреши член Госсовета, глава МИД КНР Ван И.

На грани войны? Что происходит на границе Индии и Пакистана

"Китай обеспокоен эскалацией напряженности в индийско-пакистанских отношениях, - приводит в четверг его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Необходимо проявлять взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности друг друга. Китайская сторона не заинтересована в том, чтобы нарушались нормы поддержания международных отношений".

Он также выразил надежду, что Пакистан предпримет усилия, которые позволят воспрепятствовать дальнейшему ухудшению ситуации. Ван И подчеркнул, что Пекин готов оказывать содействие урегулированию данного конфликта, сыграть для этого свою конструктивную роль.

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение на колонну индийских военных, которое 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по военным объектам в Джамму и Кашмире. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.