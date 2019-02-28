{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Второй саммит США — КНДР

Абэ: Трамп обсуждает вопрос о ликвидации в КНДР ракет всех типов, а не только МБР

Премьер-министр Японии подчеркнул, что президент президент США изложит Ким Чен Ыну позицию Токио, связанную с проблемой жителей страны, похищенных в прошлом веке спецслужбами Пхеньяна

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уверен, что на проходящих сейчас в Ханое переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп поднимет вопрос о ликвидации всех баллистических ракет Пхеньяна, а не только межконтинентальных, способных угрожать американской территории. Глава правительства заявил об этом в четверг, отвечая на вопросы представителей оппозиции в бюджетной комиссии нижней палаты парламента страны.

На эту тему
Второй саммит США — КНДР. Онлайн

"В Северной Корее сейчас развернуто несколько сотен ракет, способных нанести удар по Японии, - сказал премьер. - Они угрожают также находящимся в нашей стране войскам США. Под прицелом находится и американский остров Гуам. Уверен, что президент Трамп ведет сейчас переговоры в Ханое с учетом всех этих факторов с тем, чтобы устранить все существующие угрозы".

Премьер ответил негативно на предположения оппозиции о том, что США могут удовлетвориться ликвидацией только межконтинентальных ракет КНДР, способных в теории нанести удар по Соединенным Штатам.

Глава японского правительства подчеркнул также, что президент Трамп обязательно изложит Ким Чен Ыну позицию Токио, связанную с проблемой японцев, похищенных в прошлом веке спецслужбами Пхеньяна.

В столице Вьетнама в среду началась вторая встреча лидеров США и КНДР. Предполагается, что на ней обсуждается широкий круг вопросов, связанных с денуклеаризацией Корейского полуострова и нормализацией обстановки в этом районе.

Теги
ЯпонияСШАКНДРКим Чен ЫнАбэ, СиндзоТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
Политический кризис в Венесуэле
Мадуро: почти 90% венесуэльцев считают диалог способом решить проблемы страны
Граждане хотят решать свои проблемы самостоятельно и без "вмешательства кого-либо в мире", отметил президент Боливарианской Республики
Читать полностью