Мадуро: почти 90% венесуэльцев считают диалог способом решить проблемы страны

КАРАКАС, 28 февраля. /ТАСС/. Подавляющее большинство жителей Венесуэлы считают диалог между правительством и оппозицией способом решить стоящие перед страной проблемы. Об этом заявил в среду вечером (утро четверга мск) президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"86% венесуэльцев хотят, чтобы наши проблемы решались через диалог, - цитирует главу государства сайт радиостанции Union Radio. - 86% венесуэльцев поддерживают диалог как способ заняться реальными проблемами Венесуэлы и хотят, чтобы их решали сами венесуэльцы, без вмешательства кого-либо в мире".

Венесуэла в текущем году переживает острый политический кризис, после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента.

Гуайдо неоднократно заявлял, что оппозиция не пойдет "на фальшивый диалог" с исполнительной властью.