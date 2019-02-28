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Второй саммит США — КНДР
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Источник: США и КНДР подпишут "Ханойскую декларацию"

В документе будет дано определение понятию "денуклеаризация", отметил собеседник агентства
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Описание
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ХАНОЙ, 28 февраля. /ТАСС/. США и КНДР к настоящему моменту согласовали по крайней мере три пункта совместного документа, который Дональд Трамп и Ким Чен Ын подпишут по итогам саммита в Ханое.

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Как сообщил в четверг ТАСС источник в местных дипломатических кругах, этот документ получит название "Ханойская декларация".

По словам собеседника агентства, в документе будет определено понятие "денуклеаризация", обозначены дальнейшие шаги обеих сторон для ее достижения, а также прописаны задачи и вопросы, которые будут обсуждаться сторонами в дальнейшем.

В четверг в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole начался второй день саммита КНДР - США. К настоящему времени Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели встречу тет-а-тет, которая длилась более получаса, и перешли к переговорам в расширенном составе.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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