Источник: США и КНДР подпишут "Ханойскую декларацию"

ХАНОЙ, 28 февраля. /ТАСС/. США и КНДР к настоящему моменту согласовали по крайней мере три пункта совместного документа, который Дональд Трамп и Ким Чен Ын подпишут по итогам саммита в Ханое.

Как сообщил в четверг ТАСС источник в местных дипломатических кругах, этот документ получит название "Ханойская декларация".

По словам собеседника агентства, в документе будет определено понятие "денуклеаризация", обозначены дальнейшие шаги обеих сторон для ее достижения, а также прописаны задачи и вопросы, которые будут обсуждаться сторонами в дальнейшем.

В четверг в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole начался второй день саммита КНДР - США. К настоящему времени Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели встречу тет-а-тет, которая длилась более получаса, и перешли к переговорам в расширенном составе.