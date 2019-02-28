СМИ: США одобрили удар Индии по лагерю боевиков в Кашмире

ТАСС, 28 февраля. Госсекретарь США Майкл Помпео провел телефонные переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом и заявил, что США поддерживают решение Нью-Дели принять меры против лагеря боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщило индийское агентство Asian News International .

Что происходит на границе Индии и Пакистана

На грани войны? Что происходит на границе Индии и Пакистана

По его данным, разговор состоялся вечером в среду. Ранее и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан призвал Индию и Пакистан приложить усилия для избежания военных действий.

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя "Джаиш-е-Мухаммад".

Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.