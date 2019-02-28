{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Второй саммит США — КНДР
Обновлено 

США и КНДР выступают за обоюдное открытие представительств

Ранее сообщалось о том, что страны могут открыть офисы связи

ХАНОЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Вашингтон и Пхеньян выступают за обоюдное открытие представительств своих государств в США и КНДР. Об этом в четверг в Ханое перед началом переговоров в расширенном составе заявили Дональд Трамп и Ким Чен Ын, передает корреспондент ТАСС.

На эту тему
Второй саммит США — КНДР. Онлайн

"Мы бы приветствовали такой шаг", - подчеркнул Ким Чен Ын, отвечая на вопрос журналистов о готовности разрешить открытие в Пхеньяне представительства США. "В обе стороны, это хорошая идея", - добавил в свою очередь Трамп.

Ранее говорилось о том, что США и КНДР могут открыть офисы связи.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
Эскалация индо-пакистанского конфликта
Казахстан призвал Индию и Пакистан соблюдать нормы международного права
Астана считает, что конструктивный политико-дипломатический диалог является единственным эффективным и приемлемым путем выхода из кризиса
Читать полностью