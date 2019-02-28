США и КНДР выступают за обоюдное открытие представительств

ХАНОЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Вашингтон и Пхеньян выступают за обоюдное открытие представительств своих государств в США и КНДР. Об этом в четверг в Ханое перед началом переговоров в расширенном составе заявили Дональд Трамп и Ким Чен Ын, передает корреспондент ТАСС.

"Мы бы приветствовали такой шаг", - подчеркнул Ким Чен Ын, отвечая на вопрос журналистов о готовности разрешить открытие в Пхеньяне представительства США. "В обе стороны, это хорошая идея", - добавил в свою очередь Трамп.

Ранее говорилось о том, что США и КНДР могут открыть офисы связи.