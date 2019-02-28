Глава МИД Японии призвал Индию и Пакистан к сдержанности

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии осуждает действующих с территории Пакистана террористов, однако призывает Нью-Дели и Исламабад разрешить нынешний конфликт путем диалога. Об этом говорится в распространенном в четверг официальном заявлении главы японского МИД Таро Коно.

"Япония, - отмечается в документе, - озабочена обострением ситуации в Кашмире. Мы осуждаем террористическую вылазку 14 февраля, за которую взяла ответственность экстремистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад". Япония призывает Пакистан принять решительные меры в отношении террористов".

"В связи с нарастанием напряженности в результате операций ВВС Индии и Пакистана Япония призывает эти страны проявлять сдержанность и стабилизировать ситуацию путем диалога", - говорится в заявлении.

Причиной нынешней напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир на колонну индийских военных, в результате которого погибли 45 человек. Ответственность за вылазку взяла на себя "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.