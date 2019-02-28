Синдзо Абэ не исключил своего переизбрания премьером Японии на четвертый срок

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил своего переизбрания на четвертый срок на посту председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), который становится и главой правительства. Об этом он заявил во время дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента в четверг. Нынешние полномочия Абэ истекают в сентябре 2021 года.

"Дела нашей партии мы обсудим внутри ЛДП, - заявил премьер депутату от оппозиции. - Об этом можете не беспокоиться".

Как сообщило агентство Kyodo, в среду председатель Исполнительного совета ЛДП Кацунобу Като заявил, что премьеру Абэ может быть предоставлена возможность переизбраться в сентябре 2021 года на новый четвертый срок. Для этого нужно изменить устав правящей партии. Пока он позволяет ее лидеру переизбираться не более трех раз и находиться на этом посту не более девяти лет. Синдзо Абэ стал председателем ЛДП в 2012 году.

Либерально-демократическая партия Японии обладает большинством мандатов в парламенте, что позволяет ее представителям легко избирать своего лидера на пост главы правительства.

20 февраля Синдзо Абэ вышел на второе место по продолжительности непрерывного пребывания в кресле премьер-министра Японии в послевоенный период. В ноябре, как ожидается, он станет абсолютным чемпионом по этому показателю за всю историю страны.