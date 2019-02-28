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Второй саммит США — КНДР

Лидеры США и КНДР на обед попробуют фуа-гра с яблочным желе, снежную рыбу и пирог Баноффи

Ранее Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели встречу тет-а-тет, а также закончили переговоры в расширенном составе

ХАНОЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на рабочем обеде, который в четверг пройдет в ресторане Le Club Bar старейшей гостиницы Ханоя Sofitel Legend Metropole, попробуют четыре блюда. Об этом говорится в меню, распространенном среди журналистов медиацентра в Ханое.

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В качестве закуски делегациям двух стран будет предложено фуа-гра с яблочным желе, а основным блюдом названа снежная рыба под особым соусом. На десерт лидеры двух государств смогут попробовать пирог Баноффи из бананов, сливок, карамели и вареного сгущенного молока, а также засахаренные кусочки корня женьшеня и женьшеневый чай.

В четверг в Ханое начался второй день саммита КНДР - США. Дональд Трамп и Ким Чен Ын уже провели встречу тет-а-тет, которая длилась более получаса, а также закончили переговоры в расширенном составе. Далее по программе следует совместное подписание некоего документа. Как ранее ТАСС сообщил источник в местных дипломатических кругах, бумага получит название "Ханойская декларация", в которой, в частности, будет определено понятие "денуклеаризация" и указаны шаги обеих сторон к ее достижению.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнВьетнамТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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