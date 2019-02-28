В ДНР заявили о повреждении газопровода при обстреле украинскими силовиками Горловки

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Три дома и газопровод повреждены на северо-западной окраине Горловки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

"С утра в городе и на окраинах очень громко. Уже зафиксированы повреждения. По улице Шашурина повреждены три дома и газопровод", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

По его данным, жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

29 декабря в Донбассе вступила в силу договоренность об очередном режиме прекращения огня. С начала конфликта стороны уже более 20 раз договаривались о перемирии, однако устойчивого режима тишины достичь так и не удалось.

На переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 27 февраля координатор ОБСЕ в подгруппе по безопасности Эртугрул Апакан предложил объявить новое весеннее перемирие. Однако украинская сторона в ходе переговоров отказалась согласовывать инициативу ОБСЕ о введении режима тишины с 6 марта.