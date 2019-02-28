СМИ: индийская армия ответила огнем на обстрелы со стороны Пакистана в Кашмире

ТАСС, 28 февраля. Индия дала в четверг "сильный и эффективный " ответ на нарушение Пакистаном режима прекращения огня и обстрел населенных пунктов в штате Джамму и Кашмир, сообщило агентство ANI .

На грани войны? Что происходит на границе Индии и Пакистана

Индийская артиллерия ответила огнем на обстрел, который пакистанские военные начали около 06:00 утра по местному времени (03:30 мск). Перестрелка продолжалась около часа. Информации о пострадавших не поступало.

На линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую зоны Кашмира, продолжает сохраняться напряженность после предпринятого 14 февраля нападения террористов на колонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир. В результате атаки погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Во вторник авиация Индия подвергла бомбардировке лагерь этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ нанесли авиаудар по военным объектам в Джамму и Кашмире. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.