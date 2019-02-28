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Второй саммит США — КНДР
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Трамп и Ким Чен Ын досрочно покинули место проведения саммита

О причинах досрочного отъезда лидеров США и КНДР не сообщается
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын ЦТАК
Описание
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын
© ЦТАК

ХАНОЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг раньше запланированного покинули место проведения саммита - старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole, передает корреспондент ТАСС.

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О каких-либо причинах досрочного отъезда лидеров двух государств не сообщается. Согласно официальному расписанию, опубликованному ранее Белым домом, Дональд Трамп и Ким Чен Ын после переговоров в расширенном составе должны были встретиться на рабочем обеде, а затем принять участие в совместном подписании документов. После этого, в 16:00 по местному времени (12:00 мск), Трамп должен был дать пресс-конференцию в своем отеле.

Без объяснения причин рабочий обед был отменен, а пресс-конференция перенесена на 14:00 по местному времени (10:00 мск).

В новость были внесены изменения (09:42 мск) — добавлены подробности

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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