Трамп и Ким Чен Ын досрочно покинули место проведения саммита

О каких-либо причинах досрочного отъезда лидеров двух государств не сообщается. Согласно официальному расписанию, опубликованному ранее Белым домом, Дональд Трамп и Ким Чен Ын после переговоров в расширенном составе должны были встретиться на рабочем обеде, а затем принять участие в совместном подписании документов. После этого, в 16:00 по местному времени (12:00 мск), Трамп должен был дать пресс-конференцию в своем отеле.

Без объяснения причин рабочий обед был отменен, а пресс-конференция перенесена на 14:00 по местному времени (10:00 мск).

В новость были внесены изменения (09:42 мск) — добавлены подробности