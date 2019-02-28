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Второй саммит США — КНДР

Журналист WP сообщил, что пресс-конференция Трампа в Ханое пройдет на два часа раньше

По данным Дэвида Накамура, произошли изменения в программе президента США

ТАСС, 28 февраля. График президента США Дональда Трампа на саммите в Ханое изменился, в частности его пресс-конференция перенесена на два часа раньше. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Twitter журналист газеты The Washington Post Дэвид Накамура.

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"Произошли изменения в программе", - приводит Накамура слова представителя Белого дома. Пресс-конференция Трампа теперь запланирована на 14:00 (10:00 мск), уточнил он.

По словам журналиста, также, по всей видимости, отменены церемония подписания итогового документа и совместный обед. "Пул журналистов Белого дома ждал в обеденном зале в "Метрополе", где были сервированы тарелки и меню, но делегации не появились. После 30-минутной задержки нас вывели", - пишет Накамура.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнВьетнамТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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