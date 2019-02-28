Белый дом сообщил, что Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения по итогам саммита

ХАНОЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли достичь договоренности на саммите в Ханое, но диалог будет продолжен. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Белого дома.

"В этот раз никакого соглашения не было достигнуто, но их [лидеров стран] команды планируют продолжить встречи в будущем", - указывается в опубликованном документе.

"Президент США Дональд Трамп и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын провели очень хорошие и конструктивные встречи во вьетнамском Ханое 27-28 февраля 2019 года. Два лидера обсудили различные пути продвижения денуклеаризации, а также концепции экономического развития", - говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг раньше запланированного покинули место проведения саммита - гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole.

О каких-либо причинах досрочного отъезда лидеров двух государств не сообщается. Согласно официальному расписанию, опубликованному ранее Белым домом, Дональд Трамп и Ким Чен Ын после переговоров в расширенном составе должны были встретиться на рабочем обеде, а затем принять участие в совместном подписании документов. После этого, в 16:00 по местному времени (12:00 мск), Трамп должен был дать пресс-конференцию в своем отеле.

Однако без объяснения причин рабочий обед был отменен, а пресс-конференция перенесена на 14:00 по местному времени (10:00 мск).

В новость были внесены изменения (10:04 мск) - добавлены подробности после второго абзаца