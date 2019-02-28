СМИ: Абэ провел экстренное совещание в связи с неудачей саммита в Ханое

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел в четверг экстренные консультации с руководством МИД в связи с тем, что на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое не удалось достичь договоренности. Как сообщил телеканал NHK , дипломатическому ведомству дано указание максимально быстро собрать всю возможную информацию по этому поводу.

В частности, этим занята сейчас специальная группа представителей МИД Японии, которая работает в Ханое в тесном контакте с членами делегации Трампа.

Как передает NHK, ранее представитель руководства японского внешнеполитического ведомства заявил журналистам, что США не пойдут навстречу КНДР, если та не предпримет меры по денуклеаризации.

Белый дом в четверг сообщил, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли достичь договоренности на саммите в Ханое, но диалог между ними будет продолжен.