Трамп: США пытаются добиться от Пакистана и Индии остановки эскалации ситуации

Эскалация индо-пакистанского конфликта

СМИ: Индия перебрасывает авиационное топливо на военные базы в Кашмире

Как передает газета The Times of India, за шесть дней до авиаудара самолетов ВВС Индии по лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад" была осуществлена такая же переброска топлива

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