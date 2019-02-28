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Второй саммит США — КНДР
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Трамп: КНДР хотела снятия санкций, США отказались

Глава Белого дома уточнил, что предложения Пхеньяна не устроили Вашингтон
Президент США Дональд Трамп REUTERS/Leah Millis
Описание
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS/Leah Millis

ТАСС, 28 февраля. КНДР хотела снятия санкций, США отказались. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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Он уточнил, что то, что КНДР была готова предоставить в обмен на отмену санкций, не устраивало США. Глава Белого дома добавил, что КНДР хотела снятия всех санкций за демонтаж ядерного объекта в Йонбене. 

По словам президента США, Ким Чен Ын пообещал не проводить ядерных и ракетных испытаний. 

Трамп также заявил, что решение не заключать конкретных договоренностей с КНДР по итогам саммита не было его единоличным. Он добавил, что соглашение было готово к подписанию, но стороны решили отказаться от него.

Трамп также отметил, что США и КНДР провели очень продуктивный саммит. Президент США добавил, что саммит завершился на дружественной ноте, несмотря на разногласия.

Глава Белого дома считает важным сотрудничество с Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией по проблеме КНДР. Трамп заявил, что по пути в США проинформирует лидеров Южной Кореи и Японии об итогах саммита в Ханое.

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ЯпонияСШАКНДРРоссияКитайРеспублика КореяКим Чен ЫнТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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