Провал "Ханойской декларации". Как прошли переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Представители американской администрации заявили, что главная цель, которой Трамп стремится достичь, проводя встречи с Ким Чен Ыном, — полная денуклеаризация КНДР.

Госсекретарь Майкл Помпео отметил, что без отказа от ядерного оружия ни о каком ослаблении санкционного режима не может быть и речи, на компромиссы в этом вопросе США не пойдут.

Ким Чен Ын в свою очередь заявил, что Трамп проявил мужество, приняв участие в этом саммите. Он выразил уверенность, что переговоры принесут "реальный результат". По его словам, США и КНДР "совместными усилиями преодолевают недоверие и проблемы".

Во второй день саммита перед началом переговоров Ким Чен Ын пообещал сделать все возможное ради хороших результатов саммита КНДР — США. Он в очередной раз подтвердил готовность провести денуклеаризацию.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын заявили, что Вашингтон и Пхеньян выступают за обоюдное открытие представительств своих государств в США и КНДР.

Источник в местных дипломатических кругах рассказал ТАСС, что США и КНДР в ходе переговоров согласовали по крайней мере три пункта совместного документа, который получит название "Ханойская декларация".