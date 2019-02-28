Провал "Ханойской декларации". Как прошли переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Переговоры президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялись в отеле Sofitel Legend Metropole в Ханое 27–28 февраля. По итогам второго саммита США — КНДР стороны не стали подписывать итоговый документ. Лидеры двух стран досрочно покинули место проведения саммита, а также отменили совместный обед.
Подготовка к саммиту
Власти Ханоя перед саммитом ввели беспрецедентные меры безопасности. В центре столицы дежурили несколько тысяч полицейских, военнослужащих, народных дружинников. Саммит освещали более 3,5 тыс. журналистов.
Спецборт президента США Air Force one приземлился в главном международном аэропорту Вьетнама Нойбай 26 февраля. После этого кортеж Дональда Трампа отправился в отель JW Marriott, расположенный в новом деловом районе вьетнамской столицы Тылием.
Ранее в тот же день Ким Чен Ын на бронепоезде через границу Китая и Вьетнама прибыл на станцию Донгданг (северная вьетнамская провинция Лангшон). Он остановился в гостинице Melia Hanoi в центре города.
Ожидания от переговоров
Представители американской администрации заявили, что главная цель, которой Трамп стремится достичь, проводя встречи с Ким Чен Ыном, — полная денуклеаризация КНДР.
Госсекретарь Майкл Помпео отметил, что без отказа от ядерного оружия ни о каком ослаблении санкционного режима не может быть и речи, на компромиссы в этом вопросе США не пойдут.
Ким Чен Ын в свою очередь заявил, что Трамп проявил мужество, приняв участие в этом саммите. Он выразил уверенность, что переговоры принесут "реальный результат". По его словам, США и КНДР "совместными усилиями преодолевают недоверие и проблемы".
Во второй день саммита перед началом переговоров Ким Чен Ын пообещал сделать все возможное ради хороших результатов саммита КНДР — США. Он в очередной раз подтвердил готовность провести денуклеаризацию.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын заявили, что Вашингтон и Пхеньян выступают за обоюдное открытие представительств своих государств в США и КНДР.
Источник в местных дипломатических кругах рассказал ТАСС, что США и КНДР в ходе переговоров согласовали по крайней мере три пункта совместного документа, который получит название "Ханойская декларация".
Как проходил двухдневный саммит
Переговоры Дональда Трампа с Ким Чен Ыном проходили в старейшем отеле Ханоя Sofitel Legend Metropole. В первый день лидеры двух стран провели короткую встречу тет-а-тет, после чего направились на совместный ужин в расширенном составе. На нем присутствовали с американской стороны госсекретарь Майкл Помпео, исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвэни, а с корейской — заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, министр иностранных дел Ли Ён Хо.
Вторая беседа лидеров двух стран состоялась 28 февраля, она продлилась более 30 минут. По завершении Дональд Трамп и Ким Чен Ын перешли к беседе в расширенном составе. После этого у президента США и лидера КНДР должны были состояться церемония подписания итогового документа и совместный обед, однако Дональд Трамп и Ким Чен Ын раньше запланированного покинули Sofitel Legend Metropole.
В Белом доме заявили, что на саммите США и КНДР не удалось достичь договоренности, команды лидеров двух стран планируют продолжить встречи в будущем.
Заявления Трампа по итогам переговоров
Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров заявил, что КНДР хотела снятия санкций, однако США отказались. По его словам, то, что Пхеньян готов был предоставить в обмен на отмену ограничительных мер, не устраивало Вашингтон. Он уточнил, что КНДР хотела снятия всех санкций за демонтаж ядерного объекта в Йонбене.
По словам президента США, Ким Чен Ын пообещал не проводить ядерных и ракетных испытаний. При этом Трамп сообщил, что США будут вскоре проводить инспекции ядерных объектов КНДР.
Американский лидер также заявил, что решение не заключать конкретных договоренностей с КНДР по итогам саммита не было его единоличным. Он добавил, что соглашение было готово к подписанию, но стороны решили отказаться от него.
При этом Трамп отметил, что США и КНДР провели очень продуктивный саммит. Американский лидер добавил, что саммит завершился на дружественной ноте, несмотря на разногласия. Он выразил уверенность, что останется другом Ким Чен Ыну.
Трамп уточнил, что США и КНДР не договаривались о проведении следующего саммита.