Абэ решает вопрос об экстренном телефонном разговоре с Трампом

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласовывает вопрос об экстренном телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, чтобы получить информацию о его только завершившейся в Ханое встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Мы экстренно собираем информацию о деталях американо-северокорейского саммита, - сказал он. - Этим занята, в частности, группа наших дипломатов, специально направленных в Ханой. Сейчас экстренно согласовывается вопрос о телефонном разговоре премьера Абэ и президента Трампа".

В четверг, сообщает телеканал NHK, глава японского правительства уже провел внеочередные консультации с руководством МИД в связи с тем, что на встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое не удалось достичь договоренности. Дипломатическому ведомству дано указание максимально быстро собрать всю возможную информацию о ходе и итогах саммита.

Как передает NHK, ранее неназванный представитель руководства японского внешнеполитического ведомства заявил журналистам, что США не пойдут навстречу КНДР, если та не предпримет меры по денуклеаризации.

Белый дом в четверг сообщил, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли достичь договоренности на саммите в Ханое, но диалог между ними будет продолжен.