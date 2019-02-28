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Второй саммит США — КНДР
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Трамп: США и КНДР не договаривались о проведении следующего саммита

По словам главы Белого дома, он планирует рассказать президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину и премьер-министру Японии Синдзо Абэ об итогах прошедших в Ханое переговоров

ХАНОЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын не договаривались о проведении следующего саммита. Об этом в четверг в Ханое на пресс-конференции по итогам саммита заявил Трамп.

"Нет, никакой договоренности о новом саммите мы не заключали", - подчеркнул Трамп.

По словам главы Белого дома, по дороге в США он намеревается из самолета позвонить президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину и премьер-министру Японии Синдзо Абэ, чтобы рассказать им о содержании прошедших в Ханое переговоров.

Теги
ЯпонияСШАКНДРРеспублика КореяКим Чен ЫнАбэ, СиндзоТрамп, ДональдМун Чжэ ИнВторой саммит США — КНДР
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