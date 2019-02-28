СМИ: Индия перебрасывает авиационное топливо на военные базы в Кашмире

ТАСС, 28 февраля. По трассе Джамму-Сринагар в направлении передовых воинских гарнизонов и авиабаз в штате Джамму и Кашмир движутся 500 автоцистерн с топливом для военной техники и заправки самолетов. Об этом в четверг сообщила газета The Times of India .

На грани войны? Что происходит на границе Индии и Пакистана

По информации газеты, за шесть дней до авиаудара самолетов ВВС Индии по лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") на пакистанской части Кашмира, на авиабазы в штате Джамму и Кашмир была осуществлена такая же переброска топлива.

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя "Джаиш-е-Мухаммад".

Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.