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Эскалация индо-пакистанского конфликта

СМИ: Индия перебрасывает авиационное топливо на военные базы в Кашмире

Как передает газета The Times of India, за шесть дней до авиаудара самолетов ВВС Индии по лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад" была осуществлена такая же переброска топлива

ТАСС, 28 февраля. По трассе Джамму-Сринагар в направлении передовых воинских гарнизонов и авиабаз в штате Джамму и Кашмир движутся 500 автоцистерн с топливом для военной техники и заправки самолетов. Об этом в четверг сообщила газета The Times of India.

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По информации газеты, за шесть дней до авиаудара самолетов ВВС Индии по лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") на пакистанской части Кашмира, на авиабазы в штате Джамму и Кашмир была осуществлена такая же переброска топлива.

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя "Джаиш-е-Мухаммад".

Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

Теги
ИндияПакистанЭскалация индо-пакистанского конфликта
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