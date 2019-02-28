СМИ: в Нью-Дели и Мумбаи усилили меры безопасности на главных транспортных объектах

ТАСС, 28 февраля. Повышенные меры безопасности введены в среду вечером в метрополитене Нью-Дели и Мумбаи. Как сообщила в четверг газета The Hindu , под усиленную охрану также взяты мумбайское побережье, аэропорт и железнодорожный вокзал.

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"По рекомендации сил безопасности в делийском метро объявлен "красный уровень угрозы" , - сообщили изданию в руководстве столичного метрополитена. - В соответствии с ним подлежат тщательной проверке все станции с целью выявления подозрительных предметов. О результатах таких инспекций мы должны каждые два часа информировать правоохранительные органы".

По данным The Hindu, меры безопасности были усилены в Мумбаи. "Это мегаполис, считающийся финансовой столицей Индии, является одной из главных целей террористов", - подчеркивает газета. К патрулированию и охране важных объектов привлечены подразделения сил специального реагирования.

Усиление мер безопасности связано с напряженностью в индийско-пакистанских отношениях. Причиной для нее послужило нападение террористов 14 февраля на колонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир. В результате атаки погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Во вторник авиация Индия подвергла бомбардировке учебно-тренировочный лагерь этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В лагере, по индийским данным, находились 325 боевиков и около 70 военных инструкторов. Около 300 из них были убиты в результате бомбардировки. В среду пакистанские ВВС в ответ нанесли авиаудар по военным объектам в Джамму и Кашмире. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.