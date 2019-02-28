СМИ: Пакистан временно приостановил движение поездов в Индию

ТАСС, 28 февраля. Пакистанские власти приостановили на неопределенный срок движение курсирующего два раза в неделю между Пакистаном и Индией поезда Samjhota Express из-за роста напряженности в отношениях двух стран. Об этом со ссылкой на МИД Пакистана сообщила в четверг газета Doon .

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В заявлении пакистанского внешнеполитического ведомства говорится, что "поезд, курсирующий между [пакистанским городом] Лахор и [индийским городом] Аттари по понедельникам и четвергам, возобновит движение сразу после того, как ситуация с безопасностью улучшится". Ранее в Исламабаде обещали, что изменений в расписании следования поезда не будет.

На линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую зоны Кашмира, продолжает сохраняться напряженность после нападения 14 февраля террористов на автоколонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир.