В ООН расценили как военное преступление действия израильских солдат против палестинцев

ЖЕНЕВА, 28 февраля. /ТАСС/. Действия израильских военнослужащих, открывших стрельбу во время организованного палестинцами 30 марта 2018 года "Марша возвращения", могут быть расценены как военное преступление и преступление против человечности. Об этом заявила в четверг в Женеве независимая международная комиссия, созданная по решению Совета ООН по правам человека.

"Комиссия имеет разумные основания считать, что во время "Марша возвращения" израильские солдаты совершили нарушения международных прав человека и международного гуманитарного права. Некоторые из этих нарушений могут представлять собой военные преступления и преступления против человечности, и они должны быть немедленно расследованы Израилем", - заявил председатель комиссии Сантьяго Кантон (Аргентина).

Как отмечается, с 30 марта, когда впервые был организован всеобщий "Марш возвращения", нацеленный на снятие блокады сектора Газа, до 31 декабря 2018 года во время еженедельных демонстраций было убито 189 палестинцев.