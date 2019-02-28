Тимошенко назвала Раду "сообщницей" Порошенко из-за отказа начать процедуру импичмента

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Верховная рада не регистрирует постановление о создании временной следственной комиссии, которая позволила бы начать процедуру импичмента президента Петра Порошенко, поводом для чего стала информация о финансовых нарушениях в оборонной сфере с участием лиц, приближенных к главе государства. Об этом с трибуны парламента в четверг заявила кандидат в президенты Украины, экс-премьер-министр, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Парламент уже третьи сутки не может принять решение о создании временной следственной комиссии о начале процедуры импичмента. Парламент - сообщник президента", - утверждает она.

Тимошенко пояснила, что соответствующее постановление о создании комиссии подписали фракция "Самопомощь", Радикальная партия, партия "Возрождение", независимые депутаты, партия "Батькивщина", "еврооптимисты", однако "листы для сбора подписей для начала импичмента главнокомандующему, который воровал у собственной армии", по ее словам, аннулированы. Она также добавила, что постановление не регистрируют в аппарате Рады. "Это означает, что покрывают преступление, что о нем пытаются умолчать и дать "индульгенцию". Это также приговор руководству Верховной рады, которая отказалась честно рассмотреть этот процесс", - считает Тимошенко.

В ответ председатель парламента Андрей Парубий назвал озвученную лидером "Батькивщины" информацию "ложью". "Постоянно идет давление на членов аппарата [Рады], пытаясь заставить их действовать незаконно", - сказал он, призвав Тимошенко прекратить "привлекать госслужащих для своей предвыборной кампании".

26 февраля Тимошенко заявила, что начинает процедуру импичмента действующему президенту страны Петру Порошенко в связи со скандалом относительно контрабанды запчастей для нужд украинской армии.

Скандал о поставках запчастей

В понедельник журналисты украинской телепрограммы "Наши деньги", специализирующейся на расследованиях в области коррупции, обнародовали информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Сами запчасти завозились со складов украинских воинских частей, а часть якобы и с территории России. Сумма сделок составила 250 млн гривен (около $9,3 млн).

По данным журналистов, к этому причастны близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности, сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского Игорь, его бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также государственный оборонный концерн "Укроборонпром".

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными публикации украинских СМИ о том, что с территории России могли осуществляться незаконные поставки продукции двойного назначения.