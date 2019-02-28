Сразу три депутата Блока Петра Порошенко заявили о выходе из фракции

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Депутаты украинского парламента Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко написали заявления о выходе из фракции Блока Петра Порошенко (БПП). Копии соответствующих документов все они обнародовали в социальных сетях.

"Далее не вижу возможности и смысла иметь какую-то привязку к этой аббревиатуре [БПП]. Кражи у солдат - это за гранью человечности", - пояснила Залищук свое решение в Facebook. При этом под кражей у солдат она имела в виду обнародованные украинскими журналистами результаты расследования, в которых приводятся данные о махинациях с запасными частями для нужд армии, к которым могут быть причастны приближенные к Петру Порошенко лица.

Залищук добавила, что депутатский мандат дал возможность "бороться за важные законы, важные дела, например, закон об Антикоррупционном суде". Затем же, по ее словам, эти законы были "преданы". Такое утверждение связано с отменой Конституционным судом Украины (КСУ) статьи о незаконном обогащении, который позволял привлекать к ответственности коррупционеров из числа крупных чиновников.

В свою очередь депутат Мустафа Найем назвал свое решение о выходе из фракции "формальностью". "Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию", - написал он.

Сергей Лещенко опубликовал копию заявления о выходе из фракции в Facebook, однако пояснений к нему не добавил.

Скандал с поставками запчастей

В понедельник журналисты украинской телепрограммы "Наши деньги", специализирующейся на расследованиях в области коррупции, обнародовали информацию о махинациях с закупками запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Сами запчасти завозились со складов украинских воинских частей, а часть якобы и с территории России. Сумма сделок составила 250 млн гривен (около $9,3 млн).

По данным журналистов, к этому причастны близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, его бизнес-партнеры и государственный оборонный концерн "Укроборонпром".

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными предположения о возможности незаконных поставок с территории России продукции двойного назначения. По его словам, оборот такой продукции находится под специальным контролем, который "осуществляется с целью предотвращения каких-либо неконтролируемых передвижений этого специального имущества".