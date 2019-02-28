Абэ заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил готовность лично встретиться с Ким Чен Ыном после того, как президент США Дональд Трамп провел с ним второй саммит в Ханое. Об этом он заявил в четверг журналистам по итогам телефонного разговора с американским президентом.

"Теперь (после Трампа - прим. ТАСС) я должен встретиться с председателем [Госсовета КНДР] Ким Чен Ыном", - сказал он. Абэ также выразил благодарность Трампу за то, что тот во время встречи с Ким Чен Ыном затронул вопрос похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан.

Абэ добавил, что Япония поддерживает позицию президента Трампа, который не пошел на уступки на пути к денуклеаризации Корейского полуострова.

"Исходя из твердой решимости осуществить денуклеаризацию, [Трамп] не пошел легко на уступки. Мы поддерживаем решение господина Трампа", - сказал он. Абэ также подчеркнул, что Япония продолжит находиться в тесном контакте с США по ракетно-ядерной проблеме КНДР.

В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены кремированные останки, подлинность которых японские власти оспорили. В Токио убеждены, что в КНДР еще находятся похищенные японцы. Этот вопрос во многом препятствует диалогу между двумя странами, которые не имеют дипломатических отношений и прямого транспортного сообщения.

Во вьетнамской столице в четверг завершился двухдневный саммит США и КНДР. Стороны отказались от подписания совместного документа, договорившись продолжить диалог. График мероприятий был существенно изменен - лидеры государств отказались от совместного рабочего обеда.